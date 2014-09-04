НАТО закликає Росію змінити курс прямої військової інтервенції в Україну

Країни-члени НАТО підтримують український мирний план та закликають Росію змінити свій курс військової інтервенції та підтримки сепаратистів на активні кроки з деескалації ситуації на сході України.

Про це йдеться у підсумковій декларації засідання Комісії Україна-НАТО на рівні глав держав та урядів, яке відбулося сьогодні в рамках саміту НАТО у Ньюпорті.

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«Союзники підтримують зусилля українського уряду, включаючи мирний план, спрямовані на просування політичним шляхом, який відповідатиме очікуванням людей в усіх регіонах в Україні, без зовнішнього втручання. Союзники вітають зобов’язання всіх сторін, включаючи взяті у Женеві та Берліні, та на інших переговорах, що продовжуються, які спрямовані на встановлення вимог для мирного рішення. Тим не менше, незважаючи на зобов’язання, які вона взяла, Росія насправді продовжує пряму військову інтервенцію в Україну та збільшує підтримку сепаратистів. Ми закликаємо Росію змінити курс і зробити активні кроки для деескалації кризи, включаючи участь у справжньому діалозі з українською владою», - йдеться в декларації.

Крім того, в НАТО визнали «право України відновити мир та порядок і захищати своїх громадян та територію й заохочують українські Збройні сили та Службу безпеки продовжувати проявляти стриманість в операції (проти терористів), щоб запобігти жертвам серед місцевого населення».

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«Союзники цінують відданість українського народу миру та демократії і рішучість визначати своє власне майбутнє вільно, без зовнішнього втручання. Вони вітають проведення вільних та справедливих президентських виборів та підписання Угоди про асоціацію з ЄС, яка свідчить про консолідацію української демократії та європейські устремління. Ми очікуємо, що майбутні вибори до Верховної Ради у жовтні цього року, як важливий елемент українського мирного плану, внесуть свій вклад», - наголошується у документі.

Союзники також привітали дії інших міжнародних інститутів, які вносять свій вклад у деескалацію та мирне вирішення кризи, особливо ОБСЄ, Європейського Союзу, Ради Європи та окремих країн-членів НАТО.