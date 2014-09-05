Для введення воєнного стану бракує політичного рішення — Парубій

Про це він повідомив в ефірі Громадського.

За його словами всі документи підготовлені дуже давно і бракує лише політичного рішення, яке має бути ухвалене спільно президентом, парламентом, урядом.

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"Після введення російської регулярної армії, це було б адекватним рішенням", - підкреслив Парубій.