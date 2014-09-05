Для введення воєнного стану бракує політичного рішення — Парубій

01:18, 05 вересня 2014
Політика
0 0

Екс-секретар РНБО Андрій Парубій зазначив, що для введення воєнного стану та загальної мобілізації бракує політичного рішення.

Парубий

Про це він повідомив в ефірі Громадського.

За його словами всі документи підготовлені дуже давно і бракує лише політичного рішення, яке має бути ухвалене спільно президентом, парламентом, урядом.

Читайте такожУ разі провалу мирного плану, Турчинов буде ініціювати введення воєнного стану - ЗМІ

"Після введення російської регулярної армії, це було б адекватним рішенням", - підкреслив Парубій.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter