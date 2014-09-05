Десантники із заблокованого аеропорту Донецька захопили сімох солдатів РФ

Більшість людей, які нині в окопах стримують російський наступ – це місцеві жителі, передає ТСН.

Вони в дуже буквальному розумінні захищають свою землю. Будинки декого з військових – усього в кількох кілометрах від лінії фронту.

Хлопці на передовій кажуть, що їм не завадила б допомога. Як у живій силі, так і в медикаментах, і, само собою, в озброєнні та техніці.

Розвідники повідомляють, що сьогодні в Донецьк із боку південного сходу зайшли дві системи реактивного залпового вогню "Ураган".

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Це російська потужна техніка. Установки вже бачили в районі площі Будьоного.

Тим часом українські десантники продовжують утримувати аеропорт Донецька. Перебуваючи в оточенні та під обстрілами, бійці примудрилися захопити полонених.

Це 7 військовослужбовців російської армії. Серед затриманих – один офіцер-артилерист.