Десантники із заблокованого аеропорту Донецька захопили сімох солдатів РФ
Українські війська тримають оборону в 800 м від межі Донецька. Щодня на передовій відбуваються бої, позиції сил АТО ворог обстрілює з артилерії та мінометів
Більшість людей, які нині в окопах стримують російський наступ – це місцеві жителі, передає ТСН.
Вони в дуже буквальному розумінні захищають свою землю. Будинки декого з військових – усього в кількох кілометрах від лінії фронту.
Хлопці на передовій кажуть, що їм не завадила б допомога. Як у живій силі, так і в медикаментах, і, само собою, в озброєнні та техніці.
Розвідники повідомляють, що сьогодні в Донецьк із боку південного сходу зайшли дві системи реактивного залпового вогню "Ураган".
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Це російська потужна техніка. Установки вже бачили в районі площі Будьоного.
Тим часом українські десантники продовжують утримувати аеропорт Донецька. Перебуваючи в оточенні та під обстрілами, бійці примудрилися захопити полонених.
Це 7 військовослужбовців російської армії. Серед затриманих – один офіцер-артилерист.