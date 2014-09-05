У Донецьку ведеться артобстріл Петровського району, до вечора обіцяють воду - міськрада

Про це повідомляє сайт міськради Донецька.

В чергову частину ДСНС України в Донецькій області надійшло повідомлення про це й наряди виїхали до місць пошкоджень.

У зв'язку з бойовими діями комунальний транспорт маршруту № 42 не доходить до кінцевої зупинки і розвертаэться в районі міської лікарні № 14.

Читайте такожУ Донецьку напружена обстановка, чутні звуки пострілів - міськрадаЕнергетики ведуть роботи в Київському районі на підстанції шахти ім. Засядька О.Ф.. Відновлено енергопостачання 80% споживачів м. Моспіно.

Вже до вечора в картирах і будинках донеччан повинна з'явитися вода. В повному обсязі вона буде подаватися всім споживачам з 19.00 до 22.00, в інший час - з перебоями.