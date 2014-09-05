У Донецьку ведеться артобстріл Петровського району, до вечора обіцяють воду - міськрада
18:34, 05 вересня 2014Політика
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Станом на 18.00 в Донецьку неспокійно: чутні звуки пострілів і вибухів, ведеться обстріл в Петровському районі міста.
REUTERS
Про це повідомляє сайт міськради Донецька.
В чергову частину ДСНС України в Донецькій області надійшло повідомлення про це й наряди виїхали до місць пошкоджень.
У зв'язку з бойовими діями комунальний транспорт маршруту № 42 не доходить до кінцевої зупинки і розвертаэться в районі міської лікарні № 14.
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Вже до вечора в картирах і будинках донеччан повинна з'явитися вода. В повному обсязі вона буде подаватися всім споживачам з 19.00 до 22.00, в інший час - з перебоями.
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