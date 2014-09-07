Про це він заявив в інтерв’ю телеканалу «1+1».

«Не можна допустити ситуації, що є мирний план, не стріляють, все заспокоїлося, - і світ повертається до форми business as usual, тобто «справи як завжди», й забули, як про інші конфлікти. Цього не можна допустити. Світ не має права забути про російську агресію. Росія повинна заплатити ціну. – сказав Яценюк. - Так, ми за встановлення миру. Але ми й за те, щоби той, хто порушив цей мир, той, хто порушив статут ООН, порушив всі можливі і неможливі двосторонні і багатосторонні угоди, - заплатив за це ціну. І це – Російська Федерація”.

Яценюк відзначив, що зупинка вогню потрібна зараз для того, щоб зберегти життя, перегрупуватися, стати сильнішими.

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Яценюк підкреслив, що вже зараз на Донбасі зруйнована не тільки промисловість, видобуток корисних копалин, а й освітня інфраструктура.

”Ми дійшли до того, що у нас з вугіллям проблема, тому що вони поставили шахти під приціл своїх ракет і танків, ми не можемо добувати вугілля. Підірвали залізниці, знищили енергетичний сектор як такий, - сказав голова уряду. - Так, ці бандити зруйнували не тільки енергетичний сектор і промисловість - познищували навіть університети, освітню інфраструктуру”.

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Разом з тим Яценюк скептично ставиться до запровадження воєнного стану: ”У тому випадку, якщо є мирний план, мирний план підтримують ЄС та США і мирний план виконує Росія, зрозуміло, воєнного стану не потрібно. Але якщо це перемир`я закінчиться так, як закінчувалися всі попередні перемир`я, і не тільки в Україні, - іншого варіанту не буде”.

При цьому прем”єр додав, що головний плюс введення воєнного стану – це те, що вся країна переходить виключно на військові рейки, ”починаючи від цивільної оборони і закінчуючи тим, що військове командування отримує всю повноту влади на території України».

”Головний мінус - західні партнери будуть казати, що це неправильно. Тому що ми перекрили собі канали для проведення переговорів, для мирного плану, для вирішення цієї ситуації невійськовими методами”, - сказав глава уряду.