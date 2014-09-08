Генпрокурор невдовзі назве винних у жертвах в "Іловайському котлі" – Яценюк

Таку заяву зробив прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк в ексклюзивному інтерв'ю ТСН.Тиждень, відповідаючи на запитання, чи вже відомі імена винних у значних втратах українських військових.

"Це жертви, яких могло не бути. Є конкретні персоналії, які давали військові накази. Є конкретні персоналії, які повинні нести відповідальність за наші втрати", - сказав глава уряду.

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На запитання, чи вже зрозуміло, хто саме має відповісти за втрати в Іловайську, Яценюк зазначив, що "генеральний прокурор дасть відповідь на це питання якомога швидше".

Нагадаємо, бої під Іловайськом стали найболючішою поразкою української армії за час АТО. У пастку потрапили сотні бійців. Як і чому виник "Іловайський котел" нині розслідують одночасно Генпрокуратура та спеціальна депутатська комісія.