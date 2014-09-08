Далай-лама: Путін намагається звести нову Берлінську стіну

Духовний лідер буддистів Тибету Далай-лама виступив з різкою критикою на адресу президента Росії Володимира Путіна. На його думку, російський політик надто довго перебуває при владі в своїй країні: "Пан Путін був спочатку президентом, потім прем'єр-міністром, потім знову президентом. Це забагато".

Про це він заявив в інтерв'ю німецькій газеті Die Welt, опублікованому в неділю, 7 вересня, передає Deutsche Welle.

"Це демонструє, що він має егоцентричну установку: я, я, я!", - сказав духовний лідер буддистів, підкресливши, що саме в цьому криється корінь російських проблем.

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Далай-лама також зазначив, що на відміну від Китаю Росія і її президент Путін зараз не прагнуть стати частиною глобальної політичної системи і протягом тривалого часу приймати міжнародні правила гри. Він підкреслив, що "Путін, схоже, намагається звести нову Берлінську стіну, але при цьому завдає збитку своїй країні". Далай-лама вважає, що ізоляція для Росії - схожа на самогубство.