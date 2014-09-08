Поранених на Донбасі росіян "ховають" до закритих військових гарнізонів Петербурга та Ростова

Поранених на Донбасі росіян направляють до гарнізонів із закритим режимом доступу, зокрема до Санкт-Петербургу та Ростова-на-Дону.

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час брифінгу повідомив заступник керівника Інформаційно-аналітичного центру РНБО Володимир Польовий.

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“За даними нашої розвідки, у конфлікті на Донбасі на сьогоднішній день загинуло близько 2 тисяч громадян Російської Федерації, які в тій чи іншій ролі беруть участь у цьому конфлікті. Кількість поранених ми можемо оцінити лише приблизно, помноживши цю цифру на чотири — отримаємо 8 тисяч поранених плюс 2 тисячі убитих — близько 10 тисяч осіб вже пройшли через конфлікт на Донбасі”, - сказав він і додав, що ці дані російській владі вдається приховувати лише завдяки тому, що Росія займає велику територію.

Польовий зазначив, що поранених росіян “ховають” у Військово-медичній академії імені Кірова у Санкт-Петербурзі, Військово-клінічному госпіталі Південного воєнного округу у Ростові-на-Дону, Військовому гарнізонному госпіталі у Волгограді, Окружному військово-клінічному госпіталі у Єйську, а також у громадянських медичних установах цих же населених пунктів.

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“Сьогодні ми фіксуємо тенденцію, коли поранених направляють у закриті воїнські гарнізони Російської Федерації, де існує режим доступу, не пускають туди ані журналістів, ані родичів”, - сказав Польовий і додав, що таким чином владі РФ вдається приховувати реальні дані про втрати серед росіян і поранених.