Волонтери придбали 18 машин Mitsubishi L-200, перші три отримав батальйон «Фенікс» (фото)

Про це йдеться у повідомленні прес-служби Міноборни.

Новеньку автомобільну техніку до розташування підрозділу пригнали з Києва, де її пофарбували у захисний колір.

Як розповів радник Президента України Юрій Бірюков, який організував закупку, наступним кроком модернізації даних машин стане легка броня, якою обладнають радіаторну решітку та двері авто. Крім того, на авто встановлять кулемет «Утьос».Читайте такожНаціональна гвардія отримає партію БТР-4 наступного тижня

Загалом партія, яку закупили волонтери за кошти громадян України, включає 18 машин. Частину з цих авто отримають також бійці 25 окремої аеромобільної бригади та Головне управління розвідки Міністерства оборони України.