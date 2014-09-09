Біля блокпосту силовиків в районі Слов'яносербську зосереджено до 10 російських танків
Речник інформаційно-аналітичного центру РНБО Андрій Лисенко заявляє, що сьогодні був перший відносно спокійний день у зоні АТО.
Сьогодні був перший відносно спокійний день у зоні АТО - Лисенко
Як передає кореспондент УНІАН, на брифінгу в Києві Лисенко сказав: «Протягом дня ситуація в зоні проведення АТО залишається стабільною. Сторони в цілому дотримуються режиму припинення вогню. Це перший відносно спокійний день на сході України».Читайте такожБлокпост Нацгвардії на Луганщині, який оточили солдати РФ, посилено технікою
Проте Лисенко зауважив, що «терористи укріплюють позиції в безпосередній близькості біля блокпосту Нацгвардії в районі населеного пункту Слов’яносербськ. Зараз у районі блокпосту зосереджено до 10 танків Т-72. Українські військові посилюють позиції та не піддаються на провокації.
Наразі між сторонами зберігається нейтралітет».