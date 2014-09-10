У вантажівках гуманітарного конвою вивезли тіла загиблих на Донбасі російських солдатів

Білими вантажівками так званого «гуманітарного конвою» до Росії вивезли тіла вбитих в Україні російських солдат.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив речник інформаційно-аналітичного центру РНБО Андрій Лисенко сьогодні на брифінгу в Києві.

За його словами, для перевезення до Росії вбитих на території України громадян РФ «використовувався автомобільний транспорт, зокрема вантажівки білого кольору, які начебто належали до гуманітарного конвою».

«Такі випадки були зафіксовані декілька діб тому, проте за цю добу нами такого руху не зафіксовано», - додав Лисенко.

Читайте такожМЗС не знає про місцезнаходження гуманітарного конвою, але обговорює з РФ допомогу Донбасу

Як повідомляв УНІАН, у серпні Росія доставляла на Донбас так звану гуманітарну допомогу «гуманітарним конвоєм» у складі понад 260 вантажівок. При цьому колона в'їхала в Україну без дозволу. За даними РНБО, ці вантажівки вивезли з України викрадене устаткування військових заводів.

30 серпня з'явилася інформація, що в місті Кам‘янськ-Шахтинський Ростовської області РФ стоїть друга колона з російським «гуманітарним конвоєм».

2 вересня Лисенко заявив, що Росія використовує автомобілі «гуманітарного конвою» для матеріального забезпечення терористів та російських військових.

Читайте такожПро новий гуманітарний конвой Путіна досі нічого невідомо - митники

За словами Лисенка, вчора вночі з території Росії в напрямку Дмитрівки Донецької області пройшли 4 вантажівки білого кольору, які за годину повернулись назад.

«Це вже не перший випадок, коли вантажівки білого кольору незаконно перетинають кордон у супроводі позашляховиків з охороною», - додав Лисенко.