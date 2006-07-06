У Горбуліна є інтерес, який він відстоюватиме ”правдами і неправдами”
12:58, 06 липня 2006Політика
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Про це він сказав на прес-конференції
В.о. секретаря Ради національної безпеки і оборони України Володимир ГОРБУЛІН підтримує створення в Україні оперативно-тактичного ракетного комплексу.
Як передає кореспондент УНІАН, про це В.ГОРБУЛІН сказав сьогодні на прес-конференції в Києві.
«Моя точка зору – ми повинні мати оперативно-тактичні ракети, і для цього в Україні є всі можливості», - сказав В.ГОРБУЛІН.
Він зазначив, що є відповідне рішення РНБО, яке передбачає роботу над цим проектом.
«Я буду сприяти реалізації цього проекту всіма правдами і неправдами», - сказав в.о. секретаря РНБО.
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