Яку клятву дали одне одному гравці збірної Франції

Після мюнхенської перемоги над Португалією в півфінальному матчі чемпіонату світу p футболу Зінедін Зідан розповів, яку клятву дали один одному 23 гравці французької збірної. Про цю фразу Ліліан Тюрам згадав два дні тому, коли пояснював причини спаяності команди. Але тоді він не розкрив її змісту.

"Наш девіз: "Ми повинні померти всі разом", – заявив Зідан в інтерв`ю телеканалу Canal Plus. Тепер лише 90 або 120 хвилин відділяють його від завоювання другого Кубка світу, боротьба за який розгорнеться в неділю в Берліні в ході фінального матчу Франція – Італія.

"Я думаю, що тепер все буде в порядку. Ми доклали до цього дуже багато зусиль, так що постараємося здобути Кубок, – сказав Зідан. – Це буде нелегко, це буде дуже важко, але у будь-якому випадку ми озброєні і дійсно дуже хочемо це зробити".

"Тепер, коли ми вийшли у фінал, було б здорово завоювати Кубок ще раз. Щоб добитися цього, є 23 людини. Я пам`ятаю багато що, і ми хочемо піти до кінця, ми дійсно сподіваємося перемогти", – додав Зідан, який забив два з трьох голів у вирішальній грі з Бразилією 12 липня 1998 року.

Кажучи про пенальті, завдяки якому він в грі з португальцями забив свій 30-й гол в 107-у за рахунком виступі, Зідан сказав, що не відчував тремтіння. "Так, напруга була, без цього бити пенальті неможливо. Але це хороша напруга. Просто я сказав собі, що, якщо я заб`ю, ми вестимемо з рахунком 1:0, і якщо не пропустимо, то вийдемо у фінал. Я більше ні про що не думав, я думав тільки про те, щоб виконати пенальті", – сказав він.

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