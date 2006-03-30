Єхануров не хоче бачити Януковича прем`єр-міністром

Перший номер виборчого списку блоку “Наша Україна”, прем’єр-міністр України Юрій ЄХАНУРОВ не хоче бачити лідера Партії регіонів Віктора ЯНУКОВИЧА прем’єр-міністром.

Як передає кореспондент УНІАН, сьогодні у розмові з журналістами Ю.ЄХАНУРОВ, зокрема, зазначив: “Я єдине, що можу сказати, що гасла однієї з політичних сил з приводу того, що має бути обраний прем’єр (у передвиборчій агітації БЮТ парламентські вибори називались виборами прем’єр-міністра – УНІАН), то я проти такого гасла, і я думаю, що і сама політична сила ця проти”. “Ну, трошки не зовсім це відповідає нинішнім реаліям”, - сказав Ю.ЄХАНУРОВ.

Як повідомлялося, за попередніми підсумками виборів, найбільшу кількість голосів виборців набрала Партія регіонів.

Водночас Ю.ЄХАНУРОВ також зазначив, що йому хотілося б бачити створення демократичної коаліції. При цьому він не уточнив, які сили мали б увійти до такої коаліції, зазначивши лише, що питання будь-яких коаліцій, до яких може приєднатися блок “Наша Україна”, обговорюватиметься на Раді партії “Народний Союз Наша Україна” 7 квітня.