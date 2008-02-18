Яценюк: 13 лютого почався відлік часу до похорону парламенту

Голова Верховної Ради України Арсеній ЯЦЕНЮК заявляє, що 13 лютого розпочався відлік 30-денного терміну, який може призвести до оголошення дострокових виборів через недієздатність парламенту.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні журналістам.

Як підкреслив А.ЯЦЕНЮК, «тут ніхто нікого не збирається лякати», є пряма конституційна норма.

Також А.ЯЦЕНЮК наголосив, що більше не буде спроб провести засідання парламенту з тим, щоб відтермінувати можливий розпуск парламенту: «На відновлення цього терміну вже ніхто не піде». «Або парламент буде системно працювати, або його тоді похоронять», - заявив А.ЯЦЕНЮК.

Він пояснив, що сьогодні не бачив потреби у проведенні Погоджувальної ради, оскільки на засіданні керівників фракцій жодна з фракцій меншості не внесла пропозицій до політичної угоди, запропонованої ним з метою розблокувати роботу ВР, і лише НУ-НС та БЮТ заявили про готовність підписати цю угоду.

За словами голови ВР, він пропонував цілий пакет компромісів, але «цей набір інструментів, на превеликий жаль, не цікавий людям, які сьогодні блокують роботу парламенту».

Як сказав А.ЯЦЕНЮК, «не в площині НАТО лежить сьогодні проблема українського парламенту». За його словами, "не було би НАТО, був би Голодомор. Не Голодомор – так російська мова, не російська мова – ЛУЦЕНКО, не ЛУЦЕНКО – ШУФРИЧ, не ШУФРИЧ – ще щось. Це нескінченний перелік".

А.ЯЦЕНЮК наголосив, що спілкуючись з фракціями віч-на-віч, знаходиться консенсус, але коли «розходимось по різні сторони, то знову починаються ті чи інші політичні інтриги». «Окремі політичні сили вважають схильність до компромісу проявом слабкості», - наголосив А.ЯЦЕНЮК. Він запропонував керівникам фракцій домовлятися, «якщо є такий предмет для домовленостей».

Відповідаючи на звинувачення деяких колег по коаліції з приводу того, що він не заходить в сесійну залу і не робить спробу розпочати засідання парламенту, А.ЯЦЕНЮК сказав, що пленарні засідання можуть бути розпочаті «коли не заблокована президія і трибуна. Якщо вони заблоковані, то немає змісту туди виходити».

А.ЯЦЕНЮК зазначив, що також готовий ходити на засідання фракції НУ-НС, якщо його туди запросять. Він наголосив, що працює з усіма фракціями парламенту.