Депутату від Партії регіонів відрізали вуха і ніс
16:02, 06 липня 2006Політика
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Постраждалому належить декілька серйозних операцій
У Харкові невідомі напали на депутата райради від Партії Регіонів. Депутат райради Московського району і одночасно власник одного з харківських ресторанів потрапив до міської клінічної лікарні швидкої невідкладної медичної допомоги ім. проф. Мещанінова з відрізаними вухами, носом і порізаними сідницями.
За словами лікарів, депутату належить перенести декілька серйозних операцій, передає Forum.
У міліцію ніяких заяв постраждалий не писав.
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