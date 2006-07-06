Депутату від Партії регіонів відрізали вуха і ніс

16:02, 06 липня 2006
Політика
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Постраждалому належить  декілька серйозних операцій

У Харкові невідомі напали на депутата райради від Партії Регіонів. Депутат райради Московського району і одночасно власник одного з харківських ресторанів потрапив до міської клінічної лікарні швидкої невідкладної медичної допомоги ім. проф. Мещанінова з відрізаними вухами, носом і порізаними сідницями.

За словами лікарів, депутату належить перенести декілька серйозних операцій, передає Forum.

У міліцію ніяких заяв постраждалий не писав.

From-ua

 

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