Депутату від Партії регіонів відрізали вуха і ніс

У Харкові невідомі напали на депутата райради від Партії Регіонів. Депутат райради Московського району і одночасно власник одного з харківських ресторанів потрапив до міської клінічної лікарні швидкої невідкладної медичної допомоги ім. проф. Мещанінова з відрізаними вухами, носом і порізаними сідницями.

За словами лікарів, депутату належить перенести декілька серйозних операцій, передає Forum.

У міліцію ніяких заяв постраждалий не писав.

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