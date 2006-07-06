Мороз: якщо не я, то хто?

Лідер СПУ Олександр МОРОЗ заявляє, що крім нього ніхто не об’єднає нинішню Верховну Раду.

Як передає кореспондент УНІАН, з трибуни парламенту він сказав: «Я не хочу бути керівником такого парламенту, коли його сектори ворогують». Водночас О.МОРОЗ підкреслив: «Я знаю, що крім мене ніхто ці два сектори не об’єднає».

Він сказав: «Я б нікому не побажав бути на моєму місці при такій дискусії».

О.МОРОЗ ще раз наголосив, що створювалась спеціальна «конструкція», щоб зруйнувати Коаліцію демократичних сил через кілька місяців.