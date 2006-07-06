Мороз: якщо не я, то хто?
19:04, 06 липня 2006Політика
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Заява лідера СПУ у Верховній Раді
Лідер СПУ Олександр МОРОЗ заявляє, що крім нього ніхто не об’єднає нинішню Верховну Раду.
Як передає кореспондент УНІАН, з трибуни парламенту він сказав: «Я не хочу бути керівником такого парламенту, коли його сектори ворогують». Водночас О.МОРОЗ підкреслив: «Я знаю, що крім мене ніхто ці два сектори не об’єднає».
Він сказав: «Я б нікому не побажав бути на моєму місці при такій дискусії».
О.МОРОЗ ще раз наголосив, що створювалась спеціальна «конструкція», щоб зруйнувати Коаліцію демократичних сил через кілька місяців.
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