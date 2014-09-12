У Ростовській області військові інструктори готують екіпажі для танків, які передано бойовикам

У Ростовській області військові інструктори готують членів екіпажів для танків, що були передані терористам, які діють на Донбасі.

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Про це УНІАН повідомили у прес-службі Державної прикордонної служби України.

«За оперативною інформацією, поблизу н.п. Водіно (Ростовська обл.) на танкодромі Збройних сил РФ російським військовими інструкторами проводиться підготовка екіпажів для танків, що були передані терористам», - йдеться в повідомленні.