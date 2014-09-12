СБУ повідомляє про відбиту інформаційну атаку російських спецслужб

Як повідомили УНІАН у прес-центрі СБУ, під час заходів з протидії інформаційній агресії РФ проти України виявлено шкідливе програмне забезпечення, яке спецслужби Росії використовували для отримання несанкціонованого доступу до відомостей, що обробляються на комп’ютерах.

На особисті та службові поштові скриньки українських громадян здійснювалась масове поширення повідомлень з посиланням на начебто важливу інформацію «про сепаратистів на території Донецької та Луганської областей». Назви таких листів та адреси відправників постійно змінювались. Зокрема, один з них нібито містив загальний список заручників, які утримуються терористами.

Насправді листи містили посилання на файл, уражений шкідливим вірусом, який забезпечував повний контроль над комп’ютером. Встановлено, що керування цими атаками здійснювалось з єдиного контрольного центру російських спецслужб.

Читайте такожСмартфони українців атакує небезпечний вірус із Москви«Цю інформаційну атаку ми відбили, - наголосив радник голови СБУ Маркіян Лубківський. - Але треба бути готовим, що вона далеко не остання. Маємо враховувати, що при розробці нових версій шкідливих комп’ютерних програм російські спецслужбісти використовують методику психологічних диверсій. Адже першою реакцією кожної нормальної людини, яка отримала листа з такою назвою, буде відкрити його, щоб кинутись на допомогу. У цьому цинічний розрахунок».

«СБУ закликає громадян бути пильними, звертати увагу на адресу відправника, видаляти підозрілі листи, повідомляти про випадки такої фейкової розсилки правоохоронним органам», - підкреслив Лубківський.