Україна почала будувати оборонну стіну на російському кордоні

Про це повідомляє прес-центр АТО на сторінці у Facebook.

"За дорученням Президента України Петра Порошенко розпочато виконання першочергових робіт щодо фортифікаційного обладнання та встановлення систем інженерного загородження на визначених рубежах", – йдеться у повідомленні.

Також у прес-центрі зауважили, що "заплановано створити два оборонних рубежі, основним призначенням є недопущення проникнення на територію України противника".

Читайте такожНа кордоні з РФ з'являться світлові смуги і рови, системи спостереження та сигналізації (схема)"Основний обсяг робіт становить близько півтори тисячі кілометрів траншей та ходів сполучення, понад вісім тисяч окопів для техніки, понад чотири тисячі бліндажів та створення 60-кілометрового невибухового загородження", - сказано у заяві.

Як повідомляв УНІАН, 5 вересня Кабінет міністрів України затвердив запропонований Державною прикордонною службою України проект облаштування російсько-українського кордону під назвою "Стіна".