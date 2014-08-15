Штаб АТО підтвердив вторгнення російських БТРів в Україну

12:06, 15 серпня 2014
Політика
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Колона російських БТРів і військових вантажівок перетнула кордон України в захопленому терористами КПП "Ізварине", підтвердили в штабі Антитерористичного центру.

В штабе АТО подтвердили пересечение границы российскими БТРами / фото Facebook, Serdgio Rostovsev

"Розвідка підтвердила, що колона БТРів і військових "Уралів" перетнула кордон і через тимчасово закритий український ПП "Ізварине" увійшла на територію нашої держави. Розвідка також підтверджує, що номерні та розпізнавальні знаки на техніці були російськими", - йдеться в повідомленні, передає ZN.UA.

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У штабі зазначили, що колона нечисленна, проте підрахувати точну кількість бронетехніки і вантажівок розвідникам не вдається. За попередніми даними, у вантажівках були озброєні солдати.

Як повідомляв УНІАН, 14 серпня низка зарубіжних ЗМІ повідомили про фіксацію проникнення 50 російських БТРів на територію України.

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