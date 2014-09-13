За добу бойовики близько 40 разів обстрілювали силовиків і мирних жителів

У зоні конфлікту на Донбасі відзначається різке збільшення кількості обстрілів з боку російсько-терористичних військ, які продовжують грубо порушувати режим припинення вогню.

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Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив керівник Центру військово-політичних досліджень Дмитро Тимчук.

За минулу добу зафіксовано близько 40 обстрілу з боку російських військ і бойовиків. Українські війська суворо дотримуються режиму припинення вогню.

Крім позицій українських військ, терористи ведуть обстріл цивільних об'єктів, включаючи будинки мирних жителів. При цьому бойовики повідомляють місцевому населенню про те, що обстріл ведуть українські силовики. Подібні випадки зафіксовані в населених пунктах і в Донецькій, і в Луганській області.

Як повідомляв УНІАН, за минулу ніч було зафіксовано обстріл позицій сил АТО неподалік населених пунктів Ясинувата, Мар'їнка, Піски, Тоненьке, Малоорловка, Горлівка, Дебальцеве, шахти 60 річчя Великої Жовтневої Революції.

Вчора, 12 вересня, о 19.30 численною групою бойовиків при підтримці шести танків, почався штурм аеродрому Донецька.