Путін хоче відновити Радянський Союз - Яценюк

Прем’єр-міністр України Арсеній Яценюк переконаний, що президент РФ Володимир Путін хоче створити заморожений конфлікт на Донбасі й коридор через Одеську область у Придністров'я.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на 11-й Щорічній зустрічі Ялтинської Європейської Стратегії (YES) у Києві.

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Яценюк висловив думку, що кінцевою метою президента РФ є захоплення всієї України.

“Він не може змиритися з думкою, що Україна стане частиною великої європейської спільноти, він хоче відновити Радянський Союз", - сказав прем’єр.

За його словами, першим етапом плану Путіна була анексія Криму, другим - створення замороженого конфлікту на Донбасі, третій крок - коридор через Одеську область у Придністров'я.

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“Спочатку Путін вирішив анексувати Крим, зараз він хоче, щоб був заморожений конфлікт на Донбасі, по-третє, він захоче коридор через Одесу у Придністров'я”, - сказав він.