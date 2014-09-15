Росіяни використовують на Донбасі міномети, які мають в боєкомплекті ядерні снаряди - радник Гелетея

Про це на своїй сторінці у соцмережі написав радник міністра оборони Валерія Гелетея Олександр Данилюк. Читайте такожНємцов: дії Росії дозволяють Україні створити ядерну зброю

"Щодо російських погроз застосувати тактичну ядерну зброю: 240-мм самохідні міномети 2С4 "Тюльпан" артилерії Резерву Верховного Головнокомандувача ЗС РФ, які вже заведені та застосовуються російськими військами на території України, окрім активно-реактивних та фугасних мін, мають в боєкомплекті ядерні снаряди потужністю до двох кілотон, а також нейтронні снаряди "Смола" та "Фата", - написа в він.

Міністр оборони Валерій Гелетей розповів, що Росія погрожувала Україні застосувати тактичну ядерну зброю.