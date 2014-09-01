Гелетей: Операцію зі звільнення Донбасу від бойовиків завершено, ми маємо оборонятися від Росії

Про це він написав на своїй сторінці у соцмережі.

"Росія програла гібридну війну Україні. Наші Збройні Сили впевнено тіснили банди російських найманців, знищували диверсантів та спецпризначенців. Саме тому Кремль змушений був перейти до повномасштабного вторгнення своїх регулярних військ на територію Донбасу. Сьогодні ми вже маємо справу з дивізіями та полками. Завтра це можуть бути корпуси", - підкреслив Гелетей.

Він зазначив, що операція по звільненню Сходу України від терористів завершено.

"Ми маємо терміново вибудовувати оборону від Росії, яка намагається не лише закріпитись на територіях, раніше окупованих терористами, але й здійснювати наступ на інші території України", - вважає міністр оборони. Читайте такожРадник Авакова : вторгнення Росії сталося ще 24 серпня

Він вважає, що в країну прийшла війна. яку Європа не бачила з часів Другої Світової. В такій війні втрати вже будуть обчислюватись не сотнями, а десятками тисяч.

"По неофіційним каналам російська сторона вже кілька разів погрожувала, що у випадку продовження спротиву, вони готові застосувати проти нас тактичну ядерну зброю. Для того, щоб вистояти, нам необхідна повна консолідація всіх наявних сил", - підкресли він.

За словами міністра оборони, заклики до зняття з посади Начальника Генерального Штабу генерала Муженка є провокацією РФ, оскільки, за словами міністра, саме Муженко був "архітектором українських перемог на Сході".Читайте такожВ Україні діє не менше чотирьох тактичних батальйонів збройних сил Росії - РНБО

"Саме він спланував і втілив блискучу операцію по фактичному звільненню українського Донбасу. Якби не російське вторгнення ми б неминуче завершили б активну фазу АТО вже на початку жовтня, звільнивши всю територію. Кадрові зміни мають бути спрямовані на посилення, а не на послаблення армії. За останній тиждень від командування було відсторонено 6 старших офіцерів. На їхнє місце поставлені молоді командири, які довели свою здатність в боях", -йдеться у повідомленні.

Гелетей вважає, що сьогодні Україна має продемонструвати готовність дати відсіч агресору.

"Росія заплатила вже дорогу ціну за вторгнення. Сотні російських солдат та офіцерів назавжди знайшли прихисток в українському чорноземі. Критична кількість втрат неминуче протверезить Росію. Але для цього ми маємо відмовитись від панікерства і показати, що українці не збираються здаватись. Це – наша Велика Вітчизняна Війна і ми в ній неодмінно переможемо", - підсумував міністр у своєму зверненні.