РНБО: Українська авіація веде спостереження у зоні АТО

У РНБО заявляють, що українські військові дотримуються режиму припинення вогню, авіація здійснює лише спостереження, повідомляє Українська правда.

Про це повідомив речник РНБО Андрій Лисенко.

"Ні сьогодні, ні вчора, ні в минулі дні українські війська не обстрілюють ні житлові квартали, ні міста з артилерії і не наносять авіаційно-повітряних ударів", - повідомив Лисенко.

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"Зараз триває режим припинення вогню. Польоти бойової авіації обмежені лише спостережними. Жодних ударів не наносяться, тим більше по населених пунктах і житлових масивах міст", - додав він.

"В нас є свідчення від місцевих мешканців, що терористи, використовуючи мінометні, а також артилерійські системи залпового вогню "Град", обстрілюють житлові квартали, виходячи на передмістя. Робиться це для того, щоб скомпрометувати українські війська", - зазначив Лисенко.

Він додав, що вони вдягають українську форму, беруть українські прапори, залучають російських журналістів, які фільмують такі провокації.