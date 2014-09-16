ФСБ провела обшук у квартирі члена Меджлісу, шукали зброю і заборонену літературу - Чубаров

Про це в соцмережі написав лідер Кримськотатарського народу Рефат Чубаров.

"У Криму - нові обшуки! Сьогодні рано вранці в квартиру члена Меджлісу кримськотатарського народу Ескендера Барієва увірвалися ФСБ-шники в супроводі озброєних автоматників у балаклаві. В цей час в квартирі, крім самого Ескендера, знаходилися також його дружина Зарема і двоє малолітніх дітей, одному з яких 4 роки, другому - 6 місяців", - написав Чубаров. Читайте такожКримська активістка Богуцька розповіла про вчорашній обшук у її будинку, обвинувачення і допиті

Представник ФСБ пред'явили постанову і шукали зброю, заборонену літературу» і в присутності двох понятих, яких привели з собою. ФСБ перевірили всі речі в будинку, включаючи дитячі іграшки, йдеться в повідомленні.

В ході обшуку ФСБ-шники вилучили і забрали з собою ноутбук та системний блок від стаціонарного комп'ютера, зазначив Чубаров.