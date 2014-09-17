Українці найбільше довіряють Порошенку, Яценюку та Гриценку - опитування

Президенту України Петру Порошенко повністю або частково довіряють 62,9% українців.

Про це свідчать результати соціологічного дослідження «Социс», розміщені на сайті компанії.

«Порошенко залишається лідером довіри серед українців. Повністю чи частково довіряють йому 62,9%. Другий за цим показником - Арсеній Яценюк (53,9%). Третій - Анатолій Гриценко (48,8%), далі - Олег Ляшко (45,1%) та Віталій Кличко (44%)», - йдеться в повідомленні.

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Зазначається, що «в цілому дії президента повністю або в основному позитивно оцінюють 45,5% українців; повністю або в цілому негативно – 25,8%, нейтрально до його дій ставляться 23,5% респондентів».

Крім того, повідомляється, що «61,8% опитаних вважають, що президент тією чи іншою мірою справляється з обов’язками верховного головнокомандуючого Збройний сил України; 26,6% вважають, що не справляється. 11,5% не змогли оцінити цей напрямок в роботі президента».

«Социс» інформує, що «найбільшою мірою люди підтримують такі кроки та ініціативи президента, як підвищення міжнародного авторитету України (85,3%), проведення заходів на підтримку ЗСУ та підвищення обороноздатності (79,1%), рішення про розпуск та дострокові вибори Верховної Ради України (78,7%)».

Відповідно до результатів дослідження, проведення переговорів з російським президентом Володимиром Путіним заради досягнення миру та припинення війни повністю чи скоріше підтримують - 77,7% опитаних, а розробку стратегії «Україна-2020» – 70,2%.

«Щодо змін, які відбулися в житті країни за 100 днів президентства Петра Порошенка, то найбільше покращення люди бачать в таких сферах, як рівень патріотизму українців (63,6%), відносини України із США (48,4%) та Європою (46%), рівень авторитету України у світі (44,9%) та підвищення обороноздатності (35,4%). Кількість респондентів, які в цих питаннях констатують покрашення, значно перевищує кількість тих, хто вважає, що в цих сферах ситуація не змінилися, рівно як і окремо взяту кількість тих, хто констатує погіршення», - зазначає «Социс».

«Натомість 73,1% фіксують погіршення ситуації в економіці, при 19,2% тих, хто вважає її незмінною та лише 3,2% тих, хто бачить в цьому питанні покращення. Щодо рівня корупції, то погіршення констатують 24,2%, натомість 59,8% вважають, що ситуація не змінилася», - свідчать результати опитування.

Також, за даними «Социс», основні очікування від президента України: вирішення проблеми Донбасу мирним шляхом – 49%, забезпечення територіальної цілісності – 38,5%, підвищення зарплат та пенсій – 36,6%, стримування зростання цін – 33,7%, скорочення безробіття – 33%. Вирішення проблеми Донбасу силовим шляхом очікують 10,2% респондентів.

«В даному питанні респондент міг обрати декілька варіантів відповіді. Тому загальна сума відповідей значно перевищує 100%», - зазначено в повідомленні.

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Центр соціальних та маркетингових досліджень «Социс» 5-10 вересня провів загальнонаціональне соціологічне дослідження, в якому досліджувались основні соціально-політичні орієнтації населення України, а також оцінка діяльності чинного президента України Петра Порошенка впродовж перших 100 днів перебування на посту глави держави, термін яких збіг 16 вересня.

Дослідження було проведене по всій території України (за виключенням АР Крим та частини Донбасу, де ведуться військові дії).

Опитування проводилось методом особистого інтерв’ю за місцем проживання респондентів. Метод відбору респондентів – квотна вибірка (за ознаками вік та стать).

Загалом було опитано 2800 респондентів у віці від 18 років і старше, вибірка репрезентативна загалом для України за показниками віку, статі, розміром населеного пункту та поділом на регіони.