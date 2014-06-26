Експерт прогнозує, що за рік серед українців знизиться підтримка курсу на євроінтеграцію

Підписання Угоди про створення зони вільної торгівлі з Євросоюзом не приведе до покращення якості життя громадян, тому вже за рік в українському суспільстві знизиться підтримка курсу на євроінтеграцію.

Таку думку директор аналітичної групи Da Vinci AG Анатолій Баронін висловив сьогодні під час круглого столу в рамках проекту «Схід+Захід», ініційованого інформаційним агентством УНІАН, телеканалом УНІАН-ТБ і Телевізійною службою новин каналу «1+1».

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«У суспільстві присутня дуже велика переоцінка значення підписання цієї Угоди, оскільки підписання цієї Угоди абсолютно не означає покращення якості життя. Це не означає, що українські товари будуть відразу ж добре продаватися на європейському ринку, тому що все залежить від того, хто що продає. Той, хто випускає конкурентну продукцію, безумовно, одержить певну перевагу, для них буде відкритий доступ. Проте ті компанії, які виробляли малоконкурентну продукцію, від підписання Угоди про ЗВТ абсолютно не виграють, більш того, швидше за все, вони програють, тому що значною мірою посилиться конкуренція, і вони програватимуть за всіма статтями», - відзначив експерт.

Тому, на думку Бароніна, впродовж року-півтора "українське суспільство оцінить, що результатом підписання Угоди про ЗВТ не є покращення якості життя", відповідно знизиться підтримка громадянами курсу на євроінтеграцію.

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«Причиною цього є дуже велика політизованість цього процесу. Оскільки ЗВТ - питання економічне, питання обговорення лише в частині, що стосується суб'єктів господарської економічної діяльності всередині держави», - наголосив Баронін.

Як повідомляв УНІАН, економічна частина Угоди про асоціацію між Україною і Європейським Союзом, яка передбачає створення Зони вільної торгівлі, буде підписана 27 червня в Брюсселі за участю президента України Петра Порошенка.