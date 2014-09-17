У ЄС пояснили, чому в Україні ухвалили закони про амністію та спецстатус Донбасу

В Європейському Союзі вважають, що Україна, ухваливши закони про амністію та про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей, виконує домовленості, досягнуті у Мінську.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні у Брюсселі заявила представник глави європейської дипломатії Кетрін Ештон Майя Косьянчич.

„З нашої точки зору, Україна виконує домовленості, досягнуті у Мінську. І обидва закони - щодо амністії та спеціального регіонального статусу – це важливі кроки вперед у пошуку політичного вирішення кризи”, - сказала вона.

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Як повідомляв УНІАН, 16 вересня Верховна Рада ухвалила президентські закони «Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей» та «Про недопущення переслідування та покарання осіб-учасників подій на території Донецької та Луганської областей».

Закон про особливий статус окремих районів на Донбасі передбачає особливий порядок самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей терміном на три роки, а також проведення позачергових місцевих виборів у цих регіонах 7 грудня цього року.

5 вересня в Мінську контактна група підписала протокол про мирне врегулювання на сході України. Протокол має 12 пунктів і передбачає, зокрема, негайне припинення бойових дій, обмін заручниками й затриманими, забезпечення гуманітарної допомоги, моніторинг ситуації на кордоні.