Маріуполь 20 вересня відсвяткує своє 236-річчя і проведе парад вишиванок - міськрада

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Маріупольської міської ради.

«Ми разом хочемо показати любов до цінностей і традицій нашого народу! Парад вишиванок в Маріуполі - це загальне бажання миру, взаємна підтримка, єднання всіх жителів міста», - сказали в міськраді.

Також повідомили, що цього року Маріуполь відзначає своє 236-річчя, тому впродовж всього поточного тижня в різних куточках міста проходять святкові програми, виставки, конкурси та спортивні змагання, приурочені до Дня міста.

Читайте такожВулиці Маріуполя патрулюють зведені загони місцевої та київської міліції20 вересня, в день народження Маріуполя, міська рада розробила цікаву розважальну програму, відкриття свята відбудеться о 12.00 на Театральній площі, де мер привітає городян зі святом і під гімн України розпочнеться яскраве і видовищне шоу - парад вишиванок, де кожен житель зможе висловити любов до міста, України та загальне бажання миру.

Читайте такожУ Маріуполі склали кілометровий прапор України (фоторепортаж)Потім у Театральному сквері розпочнеться робота майданчиків національних культур, де всі бажаючі зможуть ознайомитися з творчістю різних національних громад Маріуполя.

Також на центральній площі Маріуполя відбудеться святковий концерт.