Ректора-втікача Мельника в мери "відправили" хакери - адвокат

Він зазначив, що неправдиве повідомлення було розіслано хакерами, повідомляє ZN.ua.

"Які там вибори, коли йде суд. Ні про які вибори мови бути не може. У нас тривають судові засідання", - повідомив Лапутько.

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Як раніше повідомляли ЗМІ з посиланням на прес-службу екс-ректора, Мельник вирішив стати мером Ірпеня.

Повідомлялося, що він йде на вибори, щоб показати владі, що справи проти нього політичні і нікчемні.

"Мене попросили мешканці, і я не маю права їм відмовити", - говорилося в повідомленні.

Як відомо, вибори мера Ірпеня відбудуться 26 жовтня, паралельно з виборами у Верховну Раду.

У липні 2013 року Мельник був затриманий співробітниками міліції у власному кабінеті при отриманні хабара.

7 серпня на нього одягли спеціальний браслет, який дозволяє відстежувати переміщення арештованого. У ніч на 9 серпня Петро Мельник зняв браслет і зник у невідомому напрямку, а згодом знайшовся в США.