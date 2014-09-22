Президент: США будуть брати участь у переговорах з Путіним

02:26, 22 вересня 2014
Політика
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Президент України Петро Порошенко домовився з президентом США Бараком Обамою про активніше залучення до переговорів щодо ситуації в Україні.

REUTERS

Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави сказав під час інтерв`ю українським телеканалам.

Відповідаючи на запитання, чи мають сенс розмови з президентом Росії Володмиром Путіним, Порошенко зазначив, що ”без цих розмов не було б того процесу, який ми зараз маємо”.

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”Більшість цих розмов, і я вважаю, це правильно, відбуваються у нормандському форматі, де беруть участь в теле-, відео-конференції, телефонній конференції канцлер Німеччинипрезидент Франції, президент Єврокомісії, лідери інших держав”, - сказав президент.

Порошенко повідомив, що було домовлено з президентом США Бараком Обамою про ”активніше залучення лідера Сполучених Штатів Америки до цього формату та лідерів Європейського Союзу”.

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