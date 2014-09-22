Тимчук: У "ДНР" і "ЛНР" готують кадрові чистки, головнокомандувачем хочуть призначити "Бєса"

Про це на своїй сторінці в соцмережі написав керівник Центру військово-політичних досліджень Дмитро Тимчук.

Крім того, за його словами, активно обговорюється питання про призначення бойовика Ігоря Безлера (позивний "Бєс") "головнокомандуючим Новоросії".

"В "ДНР" також запущено циркуляр, в якому наказано "комплектувати ДРГ тільки з перевірених бійців, які зарекомендували себе в попередніх боях...", - написав Тимчук.

Читайте такожБойовики і військові РФ обстріляли позиції українських військових 40 разів - ТимчукТакож відзначено прибуття з Росії станцій РЕБ і радіотехнічної розвідки, укомплектованих штатними російськими фахівцями.

"Переміщуються виключно ночами, ретельно маскуються, параметри роботи станцій місцевим бойовикам не повідомляються", - зазначив Тимчук.

Як повідомляв УНІАН, за даними Тимчука, з останнім "гуманітарним конвоєм" з РФ на Донбас прибули боєприпаси, які розвантажуються на складах "ДНР" і "ЛНР".