Бойовики обстрілюють з мінометів Луганську ТЕС - ОК "Північ"

Про це повідомляє прес-центр оперативного командування "Північ".

"Виходячи з мінометних розривів видно, що ціляться сепаратисти по електрощитовій", - скзано в повідомленні.

Читайте такожСиловики готуються до відведення артилерії у 15-кілометрову зону (мапа АТО)Станом на 17.00 втрат серед особового складу військових частин оперативного командування «Північ» немає. Військовослужбовці продовжують утримувати позиції, охороняти базові табори, блокпости, взводні опорні пункти.

Також з метою фіксування порушень вимог припинення вогню з боку незаконних збройних формувань протягом дня у зоні відповідальності військ оперативного командування "Північ" було забезпечено роботу представників ОБСЄ у містах Луганськ та Щастя.