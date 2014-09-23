Співпраця з Росією у військовій сфері законсервувала наші технології, - Тягнибок

Про це заявив лідер ВО «Свобода» Олег Тягнибок.

«За часів СРСР був єдиний військово-промисловий комплекс. Проте і після розпаду Радянського Союзу Україна ні на мить не припиняла тісну співпрацю з Росією у військовій сфері. І досі ця співпраця продовжується, незважаючи на те, що фактично наша держава перебуває в стані війни з російським агресором. Це взагалі абсурдна ситуація, яку не можна назвати інакше окрім як зрадою національних інтересів», - відзначив Тягнибок.

Нагадаємо, у вересні широкого розголосу у ЗМІ набув факт продовження постачання в Росію авіаційних моторів запорізького підприємства «Мотор Січ», незважаючи на заборону експорту до РФ продукції подвійного призначення, яка діє з серпня цього року.

Тягнибок зауважив, що військову співпрацю з Росією потрібно було припинити вже давно.

«Хіба це перша агресія Росії у наш бік? Давайте згадаємо Тузлу, згадаємо провокації російського Чорноморського флоту проти наших військових в Криму, які відбувалися ще задовго до березня цього року. За 23 роки незалежності українська влада повинна була зрозуміти, що наш найнебезпечніший ворог не десь далеко на заході, а в нас під боком, і незалежна й сильна Україна йому зовсім не потрібна», - заявив лідер ВО.

Крім того він зазначив, що така співпраця з Росією призвела до суттєвого відставання України в розвитку військових технологій.

«Військовою співпрацею з Росією ми фактично законсервували наші технології. Все озброєння, яке в нас вважається сучасним – це модифікації і удосконалення того, що було зроблено ще за часів СРСР. Звісно, таке озброєння не становить ніякого секрету для Кремля. Тому українська військова промисловість має відповідати не радянським стандартам минулого сторіччя, а сучасним стандартам НАТО. Лише тоді ми зможемо успішно протистояти загрозі Москви. Ми не повинні чекати, коли нас візьмуть до НАТО і зроблять все за нас. Ми повинні самі провести цю роботу», - вважає голова ВО «Свобода».