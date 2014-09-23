Делегація ВР України візьме участь в сесії ПАРЄ у Страсбурзі



Як повідомив сьогодні на брифінгу речник Міністерства закордонних справ України Євген Перебийніс, в роботі сесії візьмуть участь народні депутати України - члени постійної делегації Верховної Ради у ПАРЄ.

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За словами Перебийноса, в рамках сесії, серед іншого, будуть проведені дебати на тему: “Криза у в Україні”.