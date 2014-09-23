Делегація ВР України візьме участь в сесії ПАРЄ у Страсбурзі
22:09, 23 вересня 2014Політика
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Четверта частина щорічної сесії Парламентської асамблеї Ради Європи відбудеться в Страсбурзі 29 вересня - 3 жовтня.
Делегація ВР України візьме участь в сесії ПАРЄ у Страсбурзі / Жак Денье, Рада Європи
Як повідомив сьогодні на брифінгу речник Міністерства закордонних справ України Євген Перебийніс, в роботі сесії візьмуть участь народні депутати України - члени постійної делегації Верховної Ради у ПАРЄ.
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За словами Перебийноса, в рамках сесії, серед іншого, будуть проведені дебати на тему: “Криза у в Україні”.
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