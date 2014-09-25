Терористи замінували місце падіння боїнга, розслідування можуть перенести на 2015 рік

Попри ці ризики, експерти об'єднаних слідчих підрозділів Малайзії, австралії та Нідерландів і далі очікують найменшої нагоди продовжити роботу на місці падіння літака.

Про це говорить Голова малайзійської поліції Халід Абу Бакар виданню New Straits Times.

"Бої між українськими урядовими силами та сепаратистами в Донецьку відбуваються майже постійно, тому там дуже небезпечно для слідчих команд. Ми і досі чекаємо найменшої нагоди увійти та продовжити роботи, поки не настала зима", - говорить Бакар, який зараз перебуває у Києві.

Проте полісмен зазначає, що збереження життя експертів є першочерговою задачею, тому у разі необхідності розслідування можуть відкласти до весни наступного року.

"Це спільне рішення трьох країн", - говорить Бакар.

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Український уряд звинувачує бойовиків у замінуванні підступів до місця падіння літака.

Бакар стверджує, що в подальшому місія фокусуватиметься на двох задачах - поверненню особистих речей жертв і зборі доказів.