Терористи замінували місце падіння боїнга, розслідування можуть перенести на 2015 рік
Слідчі та експерти, що розслідують на місці аварію борту MH17, виявили, що місце аварії всіяне мінами.
Попри ці ризики, експерти об'єднаних слідчих підрозділів Малайзії, австралії та Нідерландів і далі очікують найменшої нагоди продовжити роботу на місці падіння літака.
Про це говорить Голова малайзійської поліції Халід Абу Бакар виданню New Straits Times.
"Бої між українськими урядовими силами та сепаратистами в Донецьку відбуваються майже постійно, тому там дуже небезпечно для слідчих команд. Ми і досі чекаємо найменшої нагоди увійти та продовжити роботи, поки не настала зима", - говорить Бакар, який зараз перебуває у Києві.
Проте полісмен зазначає, що збереження життя експертів є першочерговою задачею, тому у разі необхідності розслідування можуть відкласти до весни наступного року.
"Це спільне рішення трьох країн", - говорить Бакар.
Читайте такожВідступаючи від Маріуполя російські війська замінували територію - "Азов"
Український уряд звинувачує бойовиків у замінуванні підступів до місця падіння літака.
Бакар стверджує, що в подальшому місія фокусуватиметься на двох задачах - поверненню особистих речей жертв і зборі доказів.