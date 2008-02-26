Янукович все ще сподівається на зустріч з керівництвом НАТО

Підтвердження зустрічі лідера Партії регіонів Віктора Януковича з керівництвом НАТО у Брюсселі наразі немає.

Про це в інтерв’ю Радіо Свободаповідомив «регіонал» Леонід Кожара.

«На цей момент є підтвердження зустрічі Віктора Януковича з (Верховним представником ЄС зі спільної зовнішньої політики і політики безпеки) Хав’єром Соланою, з комісаром ЄС (із зовнішніх відносин і європейської політики сусідства) Бенітою Фереро-Вальднер. Також ми подавали заявку на зустріч у штаб-квартирі НАТО. Зараз це питання проробляється, і я знаю, що з натовського боку є бажання, треба лише узгодити строки», – сказав Леонід Кожара.

Цими днями в столиці Бельгії відбуватиметься засідання парламентського комітету співпраці «Україна – ЄС».

Делегація від Партії регіонів, за словами її представників, також хотіла переконати керівництво Північноатлантичного союзу відхилити прохання України приєднатися до Плану дій для членства в НАТО.

Наприкінці минулого тижня в штаб-квартирі НАТО в Брюсселі повідомили, що зміна графіка Генерального секретаря Яапа де Хоопа Схеффера і внесення до нього зустрічі з лідером Партії регіонів Віктором Януковичем практично неможливі.