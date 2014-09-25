Правохоронці мають звернутися до Росії щодо екстрадиції колишніх можновладців - депутат

17:11, 25 вересня 2014
Політика
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Українські правоохоронні органи повинні негайно звернутися до РФ щодо екстрадиції колишніх представників української влади.

Депутат вважає, що Росія має екстрадувати екс-можновладців / Фото УНІАН

Про це заявив народний депутат України Віталій Грушевський (група «За мир і стабільність»).

«Всі знають, де знаходяться ці колишні очільники колишньої влади, і правоохоронні органи повинні негайно звернутися до Російської Федерації про їх екстрадицію до України», - зокрема заявив депутат.   

За його словами, цих людей необхідно повернути, «щоб вони за рахунок вкрадених коштів з державного бюджету не фінансували, не підбурювали суспільство до дестабілізації політичної ситуації в країні, для того, щоб вибори в Україні пройшли демократично», - наголосив Грушевський.

Читайте такожГПУ буде домагатися екстрадиції Фучеджі - ГоломшаВідповідаючи на запитання щодо кампанії, яка зараз нібито ведеться проти нього, Грушевський заявив: «Це робиться з метою мене дискредитувати, і колишні очільники влади просто бояться Грушевського. Тому наймають псевдо-активістів, маніпулюють ними, і це є беззаконня, яке робиться за рахунок вкрадених грошей, колишніми очільниками влади - Арбузовим, Клименком, Захарченком та іншими. Тому я навіть не хочу коментувати цей бруд".

"І як підтвердження тому, бійці батальйону "Київ-1" , які бачили, як я виступав на Майдані, вони мене підтримали і сказали: "Ми вас захистимо від таких негідників", - додав Грушевський. 

Як повідомляв УНІАН, 23 вересня Грушевський заявив, що його побили невідомі особи та пов’язав це із своїми критичними виступами проти колишніх можновладців.

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