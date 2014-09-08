Конституційний суд почав публікувати матеріали конституційних звернень

Про це повідомили УНІАН у прес-службі КС.

«Конституційне звернення – це письмове клопотання до Конституційного суду України про необхідність офіційного тлумачення Конституції України та законів України з метою забезпечення реалізації чи захисту конституційних прав та свобод людини і громадянина, а також прав юридичної особи (стаття 42 Закону України «Про Конституційний суд України»)», - нагадали в прес-службі.

Відповідно до статті 43 зазначеного закону, суб`єктами права на конституційне звернення з питань офіційного тлумачення Конституції та законів України є громадяни України, іноземці, особи без громадянства та юридичні особи.

У прес-службі звертають увагу, що тексти конституційних звернень розміщуються на офіційному веб-сайті КСУ з урахуванням законодавства про доступ до публічної інформації та про захист персональних даних.

Читайте такожКонституційний суд не відчуває політичного тиску - голова КСВідповідно до Закону України «Про захист персональних даних» від 1 червня 2010 року № 2297-VI, з тексту конституційного звернення вилучатимуться відомості, на які поширюється захист персональних даних, а саме: адреса фізичної особи, яку вона вказує відповідно до вимог статті 42 Закону «Про Конституційний суд України», персональні дані як самого автора клопотання, так і відомості щодо інших осіб (членів сім`ї, родичів, інших фізичних осіб), які можуть міститися в тексті при викладенні суті питання.

До таких персональних даних особи відносяться: національність, освіта, сімейний стан, релігійні переконання, стан здоров`я, матеріальний стан, дата і місце народження, місце проживання та перебування, номер телефону, дані про особисті майнові та немайнові відносини цієї особи з іншими особами, зокрема членами сім`ї, а також відомості про події та явища, що відбувалися або відбуваються в особистому і сімейному житті особи тощо, за якими можлива ідентифікація конкретної фізичної особи, зазначається в повідомленні.

Однак у випадках, коли вищезазначені відомості мають безпосереднє відношення до суті клопотання, а їх відсутність унеможливить належне сприйняття викладеної у конституційному зверненні інформації, такі відомості не вилучатимуться, додали в КС.

Нагадаємо, в серпні 2014 року Конституційний суд України відкрив доступ до матеріалів конституційних подань, що перебувають на розгляді Суду.

Тексти конституційних подань і звернень доступні на офіційному веб-сайті КСУ в рубриці «На розгляді» через відповідні гіперпосилання.