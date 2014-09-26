Росія втратила Україну як політичного союзника - російський експерт

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це на прес-конференції в Москві сказав директор інституту економіки РАН Руслан Грінберг.

«Звичайно, ми втратили Україну як політичного партнера і як політичного союзника», - сказав Грінберг.

При цьому він сподівається, що ще можна відновити економічні відносини між двома країнами. Зокрема, експерт переконаний, якщо з усіх спірних питань між Україною і Росією буде досягнуто політичне врегулювання, то країни повинні відновити хоча б виробничу кооперацію між своїми підприємствами.

Він вважає, що в разі, якщо цього не буде зроблено, Україна і Росія «впадуть у технологічну глухомань».

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«Якщо політичне врегулювання буде досягнуто, то повинна бути відновлена кооперація між російськими та українськими підприємствами і жодної альтернативи цьому немає. Або зовсім уже в технологічну глухомань впасти обом країнам. Справа в тому, що за всіх досягнень і трансформації ми має одну й ту саму велику проблему - це примітивізація структури економік двох країн», - сказав він.

Водночас Грінберг вважає «трагедією» для України, якщо країна не відновить нормальних економічних зв`язків з Росією, від відсутності яких і сама Росія має великі труднощі. На його думку, якщо сьогоднішня конфронтація між двома країнами збережеться, то «одним стане погано, а іншим ще гірше».

«Я вважаю, що тепер для України це трагедія, що вони ментально перебуватимуть на Заході, а матеріально вони пов`язані з Росією. І я не можу собі уявити, що зовнішньоекономічний вклад не те щоб у розвиток, а в бодай якусь стабільність економічну в Україні можна вирішити без співпраці з Росією. Росія теж, звичайно, має великі труднощі у зв`язку з тим, що Україна накладає ембарго на вивезення своїх компонентів. Це огидна історія - одним стане дуже погано, іншим ще гірше. Так виглядає цей розрив (виробничої кооперації) нині», - наголосив Грінберг.