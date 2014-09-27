У Харкові міліція патрулюватиме вулиці на бронемашинах

Про це кореспонденту УНІАН повідомили у Відділі зв'язків з громадськістю Головного управління МВС України в Харківській області.

“Для посилення заходів з охорони громадського порядку керівництвом ГУ МВС України в Харківській області було прийнято рішення задіяти в патрулюванні вулиць міста броньовані автомобілі, які належать автопарку міліції. Такими машинами оснащені спецпідрозділи органів внутрішніх справ Харківської області. Бронетехніку правоохоронці використовують під час несення служби на блокпостах, а з сьогоднішнього дня вона буде залучатися до патрулювання території міста", - зазначили в міліції.

Читайте такожУ МВС попередили харків'ян: ходити на заборонений "Марш миру" сьогодні не вартоЗокрема, сьогодні, 27 вересня, один БТР був у районі, де повинен був проводитися заборонений судом марш активістів Компартії України.

В облуправлінні міліції додали, що сьогодні в Харкові в охороні громадського порядку буде задіяно понад 1200 працівників органів внутрішніх справ.

У міліції також уточнили, що сьогодні були затримані 23 особи, які мали намір взяти участь у забороненому марші. Стосовно них складено протоколи про адміністративні порушення.