ЦВК зареєструвала вже понад п'ять тисяч кандидатів у депутати

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення було прийняте на сьогоднішньому засіданні.

Таким чином, Центрвиборчком станом на 27 вересня зареєстрував 3 111 кандидатів у народні депутати у загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі від 29 політичних партій. В одномандатних виборчих округах зареєстровано 2 002 кандидата, в тому числі висунутих шляхом самовисування – 1 135, партіями – 867.

Читайте такожЦВК зареєструвала Яроша і список кандидатів від "Правого сектора"В одномандатних виборчих округах зареєстровано 2 002 кандидата у народні депутати України, в тому числі висунутих шляхом самовисування – 1 135, партіями – 867.

Зокрема, 181 кандидата, висунуто політичними партіями: 2- від партії "Справедливість", 1 - від політичної партії "Об'єднання "Самопоміч"", 1- від політичної партії "Демократичний альянс", 23 - від політичної партії "Правий сектор, 151 - від партії "Блок Петра Порошенка", 1- від партії "Демократи" та 2 - від політичної партії "Опозиційний блок".

Читайте такожЦВК зареєструвала список кандидатів від "Блоку Петра Порошенко" Серед них: від "Опозиційного блоку" - екс-голову правління НАК "Нафтогазу" Євгена Бакуліна ( в ОВО номер 106, Луганська область, тимчасово не працює); від "Блоку Петра Порошенка" - сина президента України - Олексія Порошенка (ОВО номер 12, Вінницька область, заступник гендиректора із зовнішньоекономічної діяльності, ПрАТ "Продовольча компанія "Поділля", член партії "Блок Петра Порошенка"), міського голову Дніпропетровська Івана Куліченка (ОВО номер 28, Дніпропетровська область)

Також було висунуто наступних діючих народних депутатів - Олександра Домбровського (ОВО номер 11, Вінницька область); Миколу Катеринчука (ОВО номер 13, Вінницька область); Олександра Шевченка (ОВО номер 83, Івано-Франківська область); Павла Різаненка (ОВО номер 97, Київська область); Ярослава Дубневича (ОВО номер 120, Львівська область); Давида Жванію (ОВО 140, Одеська область); Сергія Капліна (ОВО номер 144, Полтавська область); Тараса Кутового (ОВО номер 151, Полтавська область), Віталія Немілостівого (ОВО номер 168, Харківська область), Віталя Чудновського (ОВО номер 200, Черкаська область), Владислава Атрошенка (ОВО номеи 206, Чернігівська область), Віктора Чумака (ОВО номер 214, Київ), Володимира Ар'єва (ОВО номер 218, Київ), Дмитра Андрієвського (ОВО номер 222, Київ)

Комісія зареєструвала 5 уповноважених осіб політичної партії Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина" у загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі та 410 уповноважених осіб в одномандатних виборчих округах на позачергових виборах народних депутатів України. Окрім того, було зареєстровано 380 уповноважених осіб політичної партії "Народний фронт" в одномандатних виборчих округах.

Також зареєстровано довірених осіб деяких кандидатів у народні депутати України, зареєстрованих в одномандатних виборчих округах.