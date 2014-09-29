Звільнені з полону українські військові: "Нас захопили російські солдати" – Reuters

Як повідомляє Reuters, це стало черговим свідченням присутності на сході України військ з Росії, яке заперечує Москва.

На питання про те, як вони опинилися в полоні, відповів чоловік, який представився Олексієм Кошеленко з 93-ї бригади української армії.

"24-25 серпня, коли зайшли російські війська, ми потрапили в котел під Іловайськом", - сказав він.

Читайте такожЗ полону звільнено більше тисячі українців - Порошенко"Нас "Градом" оббили, а потім війська просто змели. За 20 хвилин повністю всіх знищили. Багато загинуло, багато пропали безвісти. Війська були російські. Вони сказали, що десантно-штурмовий батальйон. Там був майор, вони самі сказали нам, що з Костроми".

Ще один полонений український військовий - Андрій Крупа з 51-ї бригади - при звільненні розповів, що цей загін десантників був не єдиним у тих місцях. Він каже, що сам потрапив у полон до російських військових в тому ж місці поруч із селищем Дзеркальне, де були захоплені російські десантники, але на наступний день.

"Це були російські солдати, - відповів він на питання, хто його захоплював. Ми їх 24-го (серпня) взяли в полон. З Костроми солдати, десантники".

Як повідомляв УНІАН, за минулу добу з полону було звільнено 30 українських військових.