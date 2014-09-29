Зміни до Угоди про асоціацію можливі лише на прохання ЄС або Києва - заява ЄС

Як передає власний кореспондент УНІАН, про це йдеться у спільній заяві Ради ЄС та Єврокомісії, оприлюдненій сьогодні у Брюсселі.

„Рада та Комісія нагадують, що Угода про асоціацію є двосторонньою угодою, і будь-які її обробки можуть бути здійснені лише на прохання однієї зі сторін і за згодою іншої, відповідно до механізмів, передбачених в тексті, та відповідно до міжнародного права і з відповідними внутрішніми процедурами сторін”, - підкреслюється в заяві.

Рада і Комісія привітали ратифікацію Угоди про асоціацію українським парламентом та згоду Європейського парламенту 16 вересня 2014 і повідомили, що з „нетерпінням чекаємо швидкого завершення ратифікації усіма державами-членами”.

Читайте такожУгода про асоціацію з Україною застосовуватиметься в два етапи - Рада ЄС„Рада та Комісія нагадують про спільну заяву міністрів (мова йде про заяву міністрів економіки) від 12 вересня щодо імплементації Угоди про асоціацію та поглиблену та всеохоплюючу зону вільної торгівлі та підкреслюють важливість для всіх суворо виконувати взяті зобов'язання. Ця заява є частиною всеосяжного мирного процесу в Україні, який поважає українську територіальну цілісність та право України визначати її майбутнє”, - зазначається у документі.

Крім того, Рада та Комісія заохочують Україну після початку тимчасового застосування положень розділів I-III і V-VII продовжити процес передбачених реформ та економічної модернізації у відповідності зі своїми міжнародними зобов'язаннями та за підтримки і моніторингу ЄС. „Рада та Комісія знову підтверджують важливість належної підготовки для імплементації розділу IV (торгівля) Угоди про асоціацію у відповідності з термінами, зазначеними у рішенні Ради, і беручи до уваги міжнародні зобов'язання України”, - наголошується в заяві.

Нагадаємо, з неодноразовими вимогами змінити текст Угоди раніше виступала Російська Федерація.