Експерт: практика позбавлення громадянства за підтримку тероризму набуває актуальності в світі

Про це заявив експерт Інституту законодавства Верховної Ради України, професор Валерій Воротін, коментуючи ініціативу Всеукраїнського об’єднання „Свобода” про позбавлення українського громадянства осіб, що підтримують сепаратизм та проводять антиукраїнську діяльність.

“Якщо людина всією своєю діяльністю заперечує саме існування держави, громадянином якої вона є, або скоює дії, направлені проти її територіальної цілісності, незалежності і безпеки, то вона точно не ототожнює себе з цією державою і сама руйнує юридичний зв'язок між собою і державою, який і називається громадянством. І отже така людина своїми діями сама дає державі підстави для позбавлення громадянства”, - вважає Воротін.

За його словами, практика позбавлення громадянства за терористичні дії набуває все більшої актуальності в світі через зростаючу загрозу тероризму.

“Наприклад, в Німеччині зараз серйозно розглядають можливість позбавляти громадянства тих, хто відправляється до Сирії чи Іраку брати участь в бойових діях на стороні так званої „Ісламської республіки”, яка визнана терористичним угрупованням. Оскільки так звані ДНР та ЛНР в Україні теж визнані терористичними організаціями, то їхні прихильники автоматично стають посібниками тероризму, отже, можуть бути позбавлені громадянства”, - підкреслив Воротін.

Як повідомлялося, ВО „Свобода” виступила з ініціативою позбавляти українського громадянства тих мешканців країни, які підтримують чи підтримували сепаратизм, проводять антиукраїнську діяльність та пропаганду. За словами лідера політичної сили Олега Тягнибока, який вважає позбавлення громадянства продовженням люстрації, така вимога прописана в програмі „Свободи” як один з пунктів підвищення рівня національної безпеки.