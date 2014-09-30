"Міністр освіти ДНР" пов'язаний з донецькими бізнесменами і "Сім'єю" Януковича - ЗМІ

Костенок увійшов в "уряд ДНР" за кілька днів до відставки громадянина Росії Олександра Бородая з посади "прем'єра ДНР" і призначення Олександра Захарченко, який підписав "Мінський протокол".

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Про це йдеться у розслідуванні INSIDER.

"Міністр освіти ДНР" числиться в.о. директора "Тенопарку "Вуглемаш", 20% якого належить заводам Рината Ахметова.

Також "міністр освіти ДНР" є партнером депутата Донецької міськради Івана Гветадзе у фірмі "ММЦ" Донбас ".

"У травні 2012 року Forbes писав, що в 90-х роках Іван Гветадзе разом з убитим в 1996 році підприємцем Олександром Шведченком фінансували футбольний клуб "Шахтар". За інформацією видання, саме вони запропонували стати господарем клубу директору легендарної фірми "Люкс" Ахатя Брагіна, також відомому, як Алік Грек", - йдеться у статті.

Крім того, Костенок працював замдиректора "Донецького регіонального центру з інвестицій", який очолює Олександр Гуменюк – брат бізнесмена Ігоря Гуменюка.

Як відомо, минулого року компанія Гуменюка "Енергоінвест Холдинг" приватизувала 60% акцій державної енергогенеруючої компанії "Донбасенерго". Раніше в схемах постачання вугілля на "Донбасенерго" брала участь асоціація "ДРФЦ", яку пов'язують зі старшим сином екс-президента Олександром Януковичем.

Також Костенок був співзасновником донецької громадської організації "Європейський вибір". Разом з ним у складі засновників були Едуард Бондаренко, нинішній директор "Донбасенерго", і Вадим Бондаренко, радник екс-міністра доходів Олександра Клименка, якого також відносили до умовної групи "Сім'я" Віктора Януковича.

Раніше INSIDER писав, що "прем'єр ДНР" Олександр Захарченко працював в структурах, пов'язаних з найближчим оточенням Ріната Ахметова.