ЗМІ: піар Ляшка в зоні АТО призводив до виявлення позицій силовиків і загибелі бійців

Боєць Національної Гвардії на прізвисько «Хірург» розповів, що у 2 з 6 випадків саме через Ляшко ополченці дізналися про позиції українських силовиків. Про це йдеться в авторській публікації на сайті Тема.

Також публікація розвінчує міф про батальйон «Україна».

За заявою автора матеріалу, такого батальйону немає і не було. «Ляшко втирається в довіру то в один, то в інший підрозділ. У травні-червні він піарився на тлі бійців «Азова». Потім його м'яко послали і Ляшко переключив увагу на батальйон «Шахтарськ». Там у нього були хороші позиції, тільки батальйон проявил себе не з кращого боку: 11 вересня Порошенко наказав його розформувати. Сьогодні всі бійці «Шахтарська» служать рядовими в інших батальйонах. Причина, про яку не згадує ні Ляшко, ні керівництво МВС, якому «Шахтарськ» підкорявся - мародерство», - розповідається в публікації.

Читайте такожЗМІ: проект «Ляшко» міг дістатися Льовочкіну в спадок від батькаПісля цієї неприємної для Ляшко події, він взявся за інший підрозділ і сьогодні активно з ним співпрацює - «Луганськ-1».

Окремо автор розповів про тих, хто разом з Ляшком затримує сепаратистів. «Хто ж ці грізні воїни, з якими бойовий радикал героїчно заарештовує і допитує сепаратистів? А ніхто! Формально - це не підконтрольні нікому бійці. Часом Ляшко залучав до своїх «операцій» бійців «Азова» або «Шахтарська». Але здебільшого, тягає в зону АТО власне оточення з охоронців і «тимчасово працевлаштованих» бойовиків. Приїхали, влаштували фото-відео-сесію - і розійшлися», - зазначає автор публікації.

Відзначимо, що раніше «Amnesty International» назвала дії Олега Ляшка і його озброєних прихильників «кричущим порушенням міжнародно-правових норм і вимагає від влади України покласти край його безчинствам».

Нагадаємо, 11 вересня оточення Ляшко напало на бійців Нацгвардії і побило полковника-учасника АТО.

В нічній сутичці постраждали кілька представників Радикальної партії Ляшка і полковник Нацгвардії. В останнього важкі травми. За словами свідків, його били його ж каскою.