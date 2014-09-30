Автомайдан, Правий сектор та Комітет контролю державного майна провели автопробіг за негайну люстрацію суддів
Сьогодні, 30 вересня, під стінами Окружного адміністративного суду м. Києва активісти Автомайдана, Правого сектора та громадської організації Комітету контролю державного майна почали свою акцію за обіцяну люстрацію корумпованих суддів, зокрема Євгена Аблова та Віктора Данилишина.
Активісти кажуть, що ці судді особливо заплямували себе співпрацею зі злочинним режимом Януковича. Саме вони виносили рішення про розгін Майдану, заборону активістам займати будівлі в центрі міста, а останньою краплею стало те, що судді Аблов та Данилишин забороноли ФДМУ проводити інвентаризацію на Вільногірському ГМК та Іршанському ГЗК ( які зараз незаконно перебувають в оренді структурами Д. Фірташа та С. Льовочкіна), що унеможливлює повернення їх у державну власність.
Під час заходу, для привернення уваги служителів Феміди, активісти підпалили шини біля Окружного адмінсуду, після чого передали звернення, адресоване першим особам судової влади країни, з вимогою визнати рішення суддів незаконними, притягнути їх до кримінальної відповідальності і негайно провести чистку в судовій системі України.
Далі автоколона проїхалась по маршруту : Окружний адміністративний суд міста Києва- Вищий господарський суд України - Вища рада юстицій України- Вища кваліфікаційна комісія суддів України - Комітет Верховної Ради України з питань правосуддя.
Активісти зупинились біля Вищого господарського суду України, де саме сьогодні розглядались скарги по справі № 5021/2509/2011 про доведення до банкрутства «Сумихімпром». Вони закликали суддів вирішити справу по-закону та пообіцяли слідкувати за рішеннями суддів в інтересах держави.